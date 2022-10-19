السعودية تفرج عن ممثل حركة حماس السابق محمد الخضري

شفق نيوز / أعلنت حركة "حماس"، يوم الأربعاء، إفراج السلطات السعودية، عن ممثل الحركة السابق في الرياض، محمد الخضري، المعتقل لدى المملكة منذ عام 2019.

وثمن عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، في تغريدة له عبر تويتر "قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن الخضري"، معرباً عن أمله أن "تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين".

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم أن "إفراج السعودية عن الخضري، خطوة بالاتجاه الصحيح، كما نرحب باستقبال الأردن له، ونأمل أن تستكمل هذه الخطوة بالإفراج عن كافة المعتقلين هناك".