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السعودية تعيد فرض ارتداء الكمامة وإجراءات التباعد

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-29T11:16:25+0000
السعودية تعيد فرض ارتداء الكمامة وإجراءات التباعد

أعلنت السعودية، يوم الأربعاء، إعادة فرض ارتداء الكمامة، وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله: "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) والسلالات المتحورة منه، فقد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات".

وأضاف المصدر أن القرار الجديد يطبّق اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس 30 ديسمبر، بالتوقيت المحلي.

وبيّن المصدر أن "جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا".

وشدد "على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم".

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

 

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