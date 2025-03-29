السعودية تعلن غداً أول أيام العيد

شفق نيوز/ أعلن مرصد سدير الفلكي في المملكة العربية السعودية، مساء يوم السبت، رؤية هلال شهر شوال، ما يعني أن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر.

ويتم حالياً تسجيل شهادات المترائين لتبت فيها المحكمة العليا السعودية ومن ثم يتم إعلان رسمياً أن يوم غد الأحد هو أول أيام شهر شوال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المرجع الديني كمال الحيدري، أن يوم غدٍ الأحد الموافق 30 آذار 2025 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على مبناه الفقهي الذي يعتمد الحسابات العلمية والفلكية في ثبوت الهلال.

فيما أعلنت إندونيسيا و‎أستراليا يوم السبت، أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر.