السعودية تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كندا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي على "أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، فيما أعلنت الخارجية الكندية تعيين جان فيليب لينتو سفيراً جديداً لدى المملكة العربية السعودية

وذكرت الخارجية السعودية في بيان أن القرار جاء على "ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022".

وأشار البيان السعودي إلى أن القرار جاء كذلك استناداً لـ"رغبة الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

سفيران جديدان

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان الأربعاء إن كندا والسعودية اتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفيرين جديدين.

وقال مصدر حكومي مطلع على الاتفاق طلب عدم نشر هويته لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام: "سيتم رفع الإجراءات العقابية التجارية"، وفقاً لـ"رويترز".

وأعلنت الخارجية الكندية تعيين جان فيليب لينتو سفيراً جديداً لدى المملكة العربية السعودية.