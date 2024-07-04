السعودية تعلن دعمها نشر قوة دولية في غزة

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يوم الخميس، دعم بلاده نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية.

‎وقال بن فرحان، في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد: "نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين"، مشدداً على أن الأولوية هي لإيجاد طريق لوقف النار بغزة.

‎وأضاف وزير الخارجية السعودي، قائلاً: "اعتراف إسبانيا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية بصيص أمل في معترك تدمير أفق حل الدولتين".

‎وفي الملف اللبناني، قال بن فرحان: "قلقون من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أي أفق سياسي"، مضيفاً أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على وقف التوتر في الحدود بين إسرائيل ولبنان.

‎وتابع: "احتمالات المزيد من التصعيد الإقليمي موجودة ويتعين تجنبه".

‎ومنذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف بشكل شبه يومي.

‎إلا أن حدة التوترات تصاعدت إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية بشن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.

‎فيما حذرت أميركا من أنها لن تستطيع إيقاف أي خطط إسرائيلية في هذا السياق، بنهاية المطاف.