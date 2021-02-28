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السعودية تعلن إحباط هجمات حوثية بصواريخ وبطائرات مسيرة مفخخة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-28T04:25:49+0000
السعودية تعلن إحباط هجمات حوثية بصواريخ وبطائرات مسيرة مفخخة

تمكنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن مساء السبت وصباح الأحد من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي واحد أطلقته جماعة الحوثي المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان وخميس مشيط.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي إن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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