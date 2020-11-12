سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السعودية تعلن تفاصيل تعرض سفارتها لإطلاق نار في هولندا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-12T12:45:30+0000
السعودية تعلن تفاصيل تعرض سفارتها لإطلاق نار في هولندا

شفق نيوز/ قالت السفارة السعودية في هولندا إن حادث إطلاق النار على مبنى السفارة فجر الخميس لم يتسبب بأية إصابات بشرية، داعياً مواطنيها في هولندا لتوخي الحيطة والحذر.

وأوضحت السفارة في بيان، أن مقرها في مدينة لاهاي "تعرض لحادث إطلاق نار جبان، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه"،

وأشارت إلى أنه "تم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات".

وأعربت السفارة عن "إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان"، معبرة عن "الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة".

وحثت السفارة، رعايا بلدها المتواجدين في هولندا، على "رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة".

related

لجنة اممية تصدر تقريرها النهائي: الهجمات على أرامكو السعودية لم تنطلق من اليمن

Date: 2020-05-06 16:44:59
لجنة اممية تصدر تقريرها النهائي: الهجمات على أرامكو السعودية لم تنطلق من اليمن

الكشف عن هوية العراقي منفذ هجوم برلين

Date: 2020-08-19 13:29:19
الكشف عن هوية العراقي منفذ هجوم برلين

بريطانيا تتهم الحرس الثوري بهجوم ناقلتي النفط وامريكا تتحرك لكسب اجماع دولي

Date: 2019-06-14 21:19:33
بريطانيا تتهم الحرس الثوري بهجوم ناقلتي النفط وامريكا تتحرك لكسب اجماع دولي

السعودية توجه اتهاماً لإيران بتفجيرات استهدفت 4 ناقلات نفط

Date: 2019-06-09 08:33:56
السعودية توجه اتهاماً لإيران بتفجيرات استهدفت 4 ناقلات نفط

دولة أوروبية تنوي تغيير اسمها

Date: 2019-10-06 11:42:26
دولة أوروبية تنوي تغيير اسمها

مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار عليهم

Date: 2019-12-07 16:26:05
مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار عليهم

أردوغان مخاطباً السعودية: ستدفعون الثمن

Date: 2019-06-19 22:08:50
أردوغان مخاطباً السعودية: ستدفعون الثمن

السعودية تحذر مواطنيها في الخارج: لا تذهبوا إلى هذه المناطق

Date: 2019-11-13 12:29:28
السعودية تحذر مواطنيها في الخارج: لا تذهبوا إلى هذه المناطق