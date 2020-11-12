السعودية تعلن تفاصيل تعرض سفارتها لإطلاق نار في هولندا

شفق نيوز/ قالت السفارة السعودية في هولندا إن حادث إطلاق النار على مبنى السفارة فجر الخميس لم يتسبب بأية إصابات بشرية، داعياً مواطنيها في هولندا لتوخي الحيطة والحذر.

وأوضحت السفارة في بيان، أن مقرها في مدينة لاهاي "تعرض لحادث إطلاق نار جبان، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه"،

وأشارت إلى أنه "تم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات".

وأعربت السفارة عن "إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان"، معبرة عن "الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة".

وحثت السفارة، رعايا بلدها المتواجدين في هولندا، على "رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة".