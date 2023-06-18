السعودية تعلن "الأربعاء" أول أيام عيد الأضحى

شفق نيوز/ أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الأربعاء، 28 حزيران / يونيو أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقاً لرؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة.

وأول أمس الجمعة، دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي يكون عيد الأضحى في العاشر منه.

وحثت المحكمة العليا "ممن يراه (الهلال) بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وقبل ذلك أعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أن موعد عيد الأضحى للعام 2023، سيصادف يوم الأربعاء 28 حزيران / يونيو ولغاية السبت الأول من تموز / يوليو.