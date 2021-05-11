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السعودية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-11T15:51:16+0000
السعودية تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلن المركز الفلكي في تمير بالسعودية أن غداً الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر وذلك لتعذر رؤية هلال شوال .

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان الجاري.

وقالت "ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأضافت "تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض".

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