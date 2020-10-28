السعودية تعلن اعتراض 6 طائرات مفخخة

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن"، تركي المالكي، الأربعاء، إن قوات التحالف تمكن من اعتراض وتدمير ست طائرات مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت السفارة الأميركية لدى السعودية، الأربعاء، رعاياها المقيمين في المملكة من احتمال تعرض الرياض إلى هجمات بالصواريخ أو طائرات بدون طيار، وحثتهم على البقاء في "حالة تأهب".

وقال المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الطائرات كانت تستهدف "بطريقة ممنهجة ومتعمدة منئآت مدنية ومدنيين بالمملكة"، لكنه لم يذكر المناطق التي تم استهدافها.

وأضاف أن "هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي مأرب والجوف".

وطلبت السفارة، في بيان، من رعايا الولايات المتحدة في الرياض "الاحتماء فورا" في حال سماع صوت "انفجار قوي" أو صافرات الإنذار.

كما طلبت من رعاياها الابتعاد عن الجدران الخارجية للمنازل والنوافذ والفتحات، وحذرتهم من "الحطام المتساقط" في حال اعتراض "الصاروخ أو الطائرة".

ولم يورد تحذير السفارة الدولة أو الجهة المسؤولة عن "الهجوم المرتقب" لكن المتمردين الحوثيين في اليمن يطلقون من وقت لآخر، طائرات مسيرة باتجاه أهداف سعودية مثل منشآت نفطية أو مطارات أو قواعد عسكرية.

وكانت السعودية، قد أعلنت الاثنين أيضا، أن التحالف أسقط طائرة "مفخخة" من دون طيار أطلقها الحوثيون، باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

ويشهد اليمن، منذ 2014، صراعا بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، عبد ربه منصور هادي.



