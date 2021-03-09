السعودية تعلن اعتراض هجوم أطلقه الحوثيون

شفق نيوز/ أفاد الإعلام الرسمي السعودي بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) صوب خميس مشيط بجنوب السعودية.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أمس الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقتهما جماعة "أنصار الله" صوب المملكة.

كما اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله"، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعلن الحوثيون أن هجماتهم على مواقع عسكرية وحيوية سعودية لن تتوقف قبل وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن. يأتي ذلك في ظل استمرارِ المعاركِ في مأربَ وتعز، مخلفة قتلى وجرحى.

وأعلنت قوات جماعة "أنصار الله"، الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

بدورها، أكدت السعودية تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.