السعودية تعلق الدوام الحضوري في مدارس وجامعات لـ "الحفاظ على سلامة الطلبة"

شفق نيوز/ أعلنت إدارات تعليمية وجامعات في السعودية، يوم الثلاثاء، تعليق الدوام الحضوري وتحويله إلى نظام التعليم عن بُعد، بناءً على الحالة الجوية التي تشهدها هذه المناطق.

وقررت إدارة تعليم منطقة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية إلى دراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في المنطقة ومحافظاتها ومكاتب التعليم.

كما قررت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بُعد لجميع طلابها وطالباتها في جميع مقراتها.

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً.

وبالمثل، أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، مع استمرار الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".

وقررت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المدينة ومحافظات الحناكية وبدر وخيبر ووادي الفرع والعيص والمهد.

وأكدت الإدارة استمرار العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية.

كما أعلنت جامعة طيبة بالمدينة، تعليق الدراسة الحضورية لطلبتها في المقر الرئيسي وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية وخيبر والمهد وبدر، مع استمرار الدراسة عن بُعد عبر نظام "البلاك بورد".

وأشارت إدارة تعليم ينبع إلى تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها.

ويأتي هذا التعليق بناء على الحالة الجوية التي تشهدها هذه المناطق والتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية، "حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في الجامعات والمدارس ومكاتب التعليم".