السعودية تعدم مواطناً "تخابر مع دولة معادية وخطط لهجمات في المملكة"

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق شخص اتهمته بـــ"الإقدام على التخابر مع دولة معادية"، وخرج من المملكة بطريقة "غير شرعية" وتدرب على استخدام السلاح والإعداد لهجمات.

وأصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه أنه تم تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية بحق الجاني "أحمد بن علي بن معتوق آل بدر، سعودي الجنسية".

وقالت إنه أقدم "على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفاقه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة"، فيما لم يحدد البيان اسم الدولة التي تخابر معها الشخص.

وتابعت "أسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيرا".

وأكدت أنه "أيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وتضاعفت عمليات الإعدام في المملكة مؤخرا، فبعدما كانت 65 عام 2021، وصلت إلى 196 عملية إعدام العام الماضي، وبينها امرأة واحدة.