السعودية تعدم شخصين خطفا طفلاً واعتديا عليه جنسياً

شفق نيوز/ أفادت صحيفة سعودية، اليوم الاثنين، بأن السلطات اعدمت اثنين من مواطنيها بعد اتهامهما بخطف طفل في منطقة المدينة المنورة، والاعتداء عليه جنسياً.

ووفقا لصحيفة عكاظ، نفذت وزارة الداخلية بمحافظة ينبع، (امس الأحد)، حكم "القتل تعزيرا" في المواطنين بعدما أقدما على "خطف حدث والاعتداء عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته"، ووقوع "فعل فاحشة اللواط به بالقوة والتهديد بالقتل".

وأوضحت الصحيفة، أنه تم ثبوت إدانة المتهمين أمام المحكمة العامة، وحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ومن ثم صدر أمر ملكي بإنفاذ "ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وتعتمد المحاكمات في السعودیة على الشريعة الإسلامية لمعاقبة الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بعلاقات جنسية "مثلية"، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".، التي تقول إنه لاتوجد لدى الرياض "قانون عقوبات ولا قوانين مكتوبة تتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندریة".

والخميس الماضي، نفذت السلطات السعودية المختصة حكم الإعدام على مواطن أقدم على نحر بناته الثلاثة ومحاولة قتل زوجته النيجيرية في حي الروضة بمدينة مكة.

والأسبوع الماضي، نفذت السعودية حكم الإعدام في 81 مدانا بيوم واحد، وهو ما أدانته دول ومنظمات حقوقية، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه.