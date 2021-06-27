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السعودية تعترض طائرتين مسيرتين صوب خميس مشيط

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-27T15:07:05+0000
السعودية تعترض طائرتين مسيرتين صوب خميس مشيط

شفق نيوز / اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، يوم الأحد، طائرتين مسيرتين مفخختين صوب مدينة خميس مشيط، جنوب غربي البلاد.

وأوضح التحالف العربي بقيادة الرياض، في بيان له، أن "الطائرتين المسيرتين التي اعترضت من قبل الدفاعات الجوية السعودية أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية".

وفجر يوم الأحد، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، قال إن جماعة "أنصار الله" أطلقته باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة.

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، عن إحباطه هجوما جويا شنته جماعة "أنصار الله" على المملكة بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة.

وتعرضت قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية، لسلسلة هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في الفترة الأخيرة.

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