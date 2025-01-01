السعودية تعاقب 6 إيرانيين بـ"الإعدام"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 إيرانيين بعد إدانتهم بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وقالت الوزارة، إن "المدانين أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالمنطقة الشرقية"، دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.

وأعدمت السعودية 330 شخصاً على الأقل في العام 2024، في أعلى رقم منذ عقود، على الرغم من وعود ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في العام 2022 بإلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء القصاص، وذلك بموجب رؤيته لمملكة جديدة منفتحة.