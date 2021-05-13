السعودية تطلق سراح بن لادن

شفق نيوز / أطلقت السلطات السعودية، يوم الخميس، سراح رجل الأعمال البارز، بكر بن لادن، بعد أكثر من ثلاث سنوات على احتجازه، في إطار حملة استهدفت أمراء ورجال أعمال بارزين ووزراء.

وأبلغ مصدران مقربان من عائلة بكر بن لادن وكالة "فرانس برس"، أن "الرئيس السابق لمجموعة بن لادن، أكبر شركة إنشاءات في المملكة، عاد إلى عائلته في مدينة جدة بعد إطلاق سراحه من مكان احتجازه الذي لم يكشف عنه".

ووفقا لـ"فرانس برس"، لم يتضح بعد إن كان إطلاق سراح بكر وهو في السبعينات من العمر مؤقتا، لأن تحركاته لا تزال مقيدة، إذ تم إطلاق سراحه وطلب منه البقاء في المنزل، ولكن سمح للناس بزيارته.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن أحد المصادر قوله إن أسرته "سعيدة للغاية" بإطلاق سراحه، وتأمل أن لا يكون الأمر مجرد عن بادرة حسن نية مؤقتة من الحكومة مع حلول نهاية شهر رمضان.

وكانت السلطات السعودية، قد صادرت عددا من الأصول والممتلكات العائدة لبكر بن لادن، بما في ذلك فيلات وطائرات خاصة ومجموعة سيارات فارهة ومنعت أفراد العائلة من السفر إلى خارج البلاد.

يشار إلى أن مجموعة "بن لادن" من أكبر إمبراطوريات البناء في المملكة العربية السعودية لسنين طويلة، تأسست على يد والد أسامة بن لادن في عام 1931.