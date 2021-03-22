السعودية تطرح مبادرة لإنهاء حرب اليمن والحوثيون يردون عليها

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يوم الاثنين، عن مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "نأمل أن يستجيب الحوثيون لمبادرتنا صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية"، موضحا أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة وتتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن ".

وأضاف "نعمل بشكل دائم مع الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن"، مبينا أن "التحالف سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وأعرب بن فرحان عن أمله "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن بشكل فوري"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار في اليمن سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

وتابع "نتوقع من الولايات المتحدة دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن والعمل معنا لإنجاحها".

في السياق نقلت رويترز عن كبير المفاوضين الحوثيين(محمد عبد السلام ) ، قوله، إن "المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن لا تتضمن شيئا جديدا".

وأضاف عبد السلام، أن "السعودية جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحري على اليمن فورا".

وتابع كبير المفاوضين الحوثيين أنهم "سيواصلون الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام".