السعودية تطبق قواعد جديدة للسفر والحج والعمرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الحج والعمرة تحديث إجراءات الدخول إلى السعودية لأداء العمرة أو الزيارة.

وقالت الوزارة إنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومتحوراته.

وأضافت أنه يجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.

وأفادت بأنه سيبدأ العمل بالإجراءات بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022