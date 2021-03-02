سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السعودية تضع شرطا صحيا أمام الراغبين بأداء فريضة الحج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-02T10:55:45+0000
السعودية تضع شرطا صحيا أمام الراغبين بأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه يتعين على المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام إثبات حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة السعودية أنها ستعتبر التلقيح "شرطا رئيسيا" لأداء مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة.

لم يحدد البيان ما إذا كان الحج، الذي يؤديه نحو مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم، سيستبعد مرة أخرى الحجاج من خارج المملكة لمنع انتشار العدوى.

وسمح المسؤولون السعوديون العام الماضي لعدد محدود للغاية من الحجاج من داخل المملكة فقط بأداء فريضة الحج وسط تفشي الوباء.

وجه القرار ضربة قوية لملايين المسلمين حول العالم، والذين يخططون لأداء الفريضة المقدسة ويتطلعون إليها لسنوات.

من المقرر البدء في مناسك الحج، الذي يستمر 5 أيام، في نهاية يوليو المقبل.

related

التحالف السعودي يعلن السيطرة على مناطق من قبضة الحوثيين

Date: 2020-08-22 12:25:40
التحالف السعودي يعلن السيطرة على مناطق من قبضة الحوثيين

تركيا تسجل زيادة كبيرة في النفقات العسكرية

Date: 2019-09-03 20:08:29
تركيا تسجل زيادة كبيرة في النفقات العسكرية

أمريكا توافق على بيع 3000 قنبلة ذكية للسعودية

Date: 2020-12-30 04:54:14
أمريكا توافق على بيع 3000 قنبلة ذكية للسعودية

السعودية تكشف عن مخطط "سري" للحرس الثوري الإيراني

Date: 2019-06-16 10:46:11
السعودية تكشف عن مخطط "سري" للحرس الثوري الإيراني

"داعش" يدعو مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية

Date: 2020-10-18 17:05:54
"داعش" يدعو مؤيديه لاستهداف الغربيين في السعودية

هل ستندلع الحرب بين ايران والسعودية؟ غوتيريش يجيب

Date: 2019-09-20 09:02:55
هل ستندلع الحرب بين ايران والسعودية؟ غوتيريش يجيب

هيئة كبار العلماء في السعودية تفتي في ارتداء الكمامة خلال الصلاة: منهي عنه ولكن

Date: 2020-06-03 19:09:49
هيئة كبار العلماء في السعودية تفتي في ارتداء الكمامة خلال الصلاة: منهي عنه ولكن

بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-24 18:57:12
بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط