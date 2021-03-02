السعودية تضع شرطا صحيا أمام الراغبين بأداء فريضة الحج

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه يتعين على المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام إثبات حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة السعودية أنها ستعتبر التلقيح "شرطا رئيسيا" لأداء مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة.

لم يحدد البيان ما إذا كان الحج، الذي يؤديه نحو مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم، سيستبعد مرة أخرى الحجاج من خارج المملكة لمنع انتشار العدوى.

وسمح المسؤولون السعوديون العام الماضي لعدد محدود للغاية من الحجاج من داخل المملكة فقط بأداء فريضة الحج وسط تفشي الوباء.

وجه القرار ضربة قوية لملايين المسلمين حول العالم، والذين يخططون لأداء الفريضة المقدسة ويتطلعون إليها لسنوات.

من المقرر البدء في مناسك الحج، الذي يستمر 5 أيام، في نهاية يوليو المقبل.