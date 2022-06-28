السعودية تشيد بالبعثة الطبية العراقية وتعدها "الاولى" على مستوى العالم

شفق نيوز/ اشادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، بالجهود التي تبذلها البعثة الطبية العراقية بعد اطلاعها على عمل العيادات والإجراءات المتخذة فيما يخص الصحة العامة، عادة اياها "الاولى" على مستوى العالم الاسلامي.

واثنت في بيان نشرته وسائل اعلام سعودية، على "التزامها بتنفيذ الحملات التوعوية والارشادات الصحية بالتنسيق المتواصل مع الوزارة, التي تهدف الى توعية الحجاج بالأساليب الوقائية لاجتناب الاصابة بالامراض خلال موسم الحج الحالي".

وثمنت الصحة السعودية " دور البعثة الطبية بطريقة استخراج الادوية وفق التعليمات المعمول بها في الممكلة التي ادت الى سهولة نقلها جوا عبر مطار المدينة المنورة, وافتتاحها للعيادات في اماكن سكن الحجاج بمكة المكرمة".