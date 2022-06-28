سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السعودية تشيد بالبعثة الطبية العراقية وتعدها "الاولى" على مستوى العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-28T18:51:26+0000
السعودية تشيد بالبعثة الطبية العراقية وتعدها "الاولى" على مستوى العالم

شفق نيوز/ اشادت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء،  بالجهود التي تبذلها البعثة الطبية العراقية بعد اطلاعها على عمل العيادات والإجراءات المتخذة فيما يخص الصحة العامة، عادة اياها "الاولى" على مستوى العالم الاسلامي.

واثنت في بيان نشرته وسائل اعلام سعودية،  على "التزامها بتنفيذ الحملات التوعوية والارشادات الصحية بالتنسيق المتواصل مع الوزارة, التي تهدف الى توعية الحجاج بالأساليب الوقائية لاجتناب الاصابة بالامراض خلال موسم الحج الحالي".

وثمنت الصحة السعودية " دور البعثة الطبية بطريقة استخراج الادوية وفق التعليمات المعمول بها في الممكلة التي ادت الى سهولة نقلها جوا عبر مطار المدينة المنورة, وافتتاحها للعيادات في اماكن سكن الحجاج بمكة المكرمة".

  

related

السعودية تعدم 81 شخصا في يوم واحد

Date: 2022-03-12 20:48:16
السعودية تعدم 81 شخصا في يوم واحد

ترامب يوافق على إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى بلدين عربيين

Date: 2019-09-21 08:23:40
ترامب يوافق على إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى بلدين عربيين

كشف المستور.. مسار وتفاصيل رحلة نتنياهو إلى السعودية

Date: 2020-11-23 19:35:30
كشف المستور.. مسار وتفاصيل رحلة نتنياهو إلى السعودية

السعودية تصنف جمعية تابعة لحزب الله اللبناني ككيان "إرهابي"

Date: 2021-10-27 18:31:57
السعودية تصنف جمعية تابعة لحزب الله اللبناني ككيان "إرهابي"

قابلة للتجديد.. أطراف النزاع في اليمن يوافقون على هدنة أمدها 60 يوماً

Date: 2022-04-01 19:02:30
قابلة للتجديد.. أطراف النزاع في اليمن يوافقون على هدنة أمدها 60 يوماً

منهم 3 نساء.. السعودية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-08 11:47:42
منهم 3 نساء.. السعودية تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

هل تجد أنظمة "القبة الحديدية" الاسرائيلية طريقها الى السعودية؟

Date: 2021-03-22 11:49:13
هل تجد أنظمة "القبة الحديدية" الاسرائيلية طريقها الى السعودية؟

بمشاركة 5 دول عربية.. انطلاق تمرين جوي عسكري في السعودية

Date: 2021-06-06 16:47:35
بمشاركة 5 دول عربية.. انطلاق تمرين جوي عسكري في السعودية