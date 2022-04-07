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السعودية تستجيب لمناشدات لبنانية "معتدلة" وتعيد سفيرها إلى بيروت

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-07T18:14:01+0000
السعودية تستجيب لمناشدات لبنانية "معتدلة" وتعيد سفيرها إلى بيروت

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس، عودة سفيرها إلى بيروت، وذلك استجابة لمناشدات قوى لبنانية وصفتها بالمعتدلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "عودة السفير السعودي إلى لبنان، جاءت تأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأكدت السعودية، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أهمية "عودة لبنان إلى عمقها العربي، متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم البلاد الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه".

من جانبها، أبلغت وزارة الخارجية الكويتية، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بعودة السفير الكويتي لمزاولة عمله في بيروت، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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