السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

شفق نيوز/ أعلنت السعودية أنها ستستثمر بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الصناعات العسكرية المحلية على مدار العقد القادم، كجزء من خطة لزيادة الإنفاق العسكري المحلي.

ووفق ما أوردته رويترز، بإن السعودية تسعى لتطوير وصناعة مزيد من الأسلحة والأجهزة العسكرية محليا، بهدف زيادة الإنفاق العسكري المحلي بنسبة 50 بالمئة بحلول 2030.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد عبد العزيز العوهلي، خلال معرض الدفاع العالمي بأبو ظبي "إيدكس"، إن "الحكومة وضعت خطة لاستثمار ما يزيد عن عشرة مليار دولار في الصناعات العسكرية في السعودية على مدار العقد القادم، ومبلغا مساويا في مجال البحث والتطوير".

وأوضح العوهلي أن السعودية تخطط لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 0.2 بالمئة إلى 4 بالمئة على التسليح بحلول عام 2030.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلنت قبل أسابيع تعليق صفقات سلاح للسعودية، ضمن مساعي إيقاف الحرب في اليمن التي تقودها الرياض ضد المتمردين الحوثيين.

وسيقام معرض الدفاع العالمي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة 21 - 25 فبراير 2021.

وسيتواجد الفريق التنفيذي للهيئة العامة للصناعات العسكرية ضمن جناح السعودية للكشف عن آخر مستجداته، وسيستعرض فرص الشراكة والرعاية.

وسيجمع معرض الدفاع العالمي المهتمين بمجال الدفاع والأمن تحت سقف واحد للتحاور ومناقشة التحديات التي يواجهها القطاع حول العالم.

ومن المقرر أن يقام هذا الحدث الرائد مرة كل عامين، وسيتمّ تنظيم النسخة الأولى منه خلال الفترة 6 - 9 مارس 2022 في العاصمة السعودية الرياض.