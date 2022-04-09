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السعودية ترفع عدد حجاج هذا العام وتضع ضوابط جديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-09T05:33:15+0000
السعودية ترفع عدد حجاج هذا العام وتضع ضوابط جديدة

شفق نيوز/ أعلنت السعودية، اليوم السبت، عن رفع عدد الحجاج لهذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار كوفيد قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وقالت وزارة الحج السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن "موسم حج هذا العام سيكون وفقا لضوابط منها أن يكون للفئة العمرية أقل من (65) عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة"، كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة".

وشددت وزارة الحج والعمرة على "ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

ويأتي القرار بعد حج مصغر، العام الماضي، شارك فيه نحو ستين ألف مسلم من سكان البلاد الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا.

ويشكل موسم الحج وكذلك العمرة مصدرا رئيسيا للعائدات المالية غير النفطية للمملكة التي يعتمد اقتصادها على عائدات النفط. لذلك ستمثل عودة العمرة مع إعادة السعودية فتح أراضيها أمام السياح الملقحين بالكامل متنفسا للاقتصاد.

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