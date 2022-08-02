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السعودية ترحب بإعلان مقتل الظواهري

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-02T05:42:28+0000
السعودية ترحب بإعلان مقتل الظواهري

أعلنت السعودية، يوم الثلاثاء، ترحيبها بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن قتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، بواسطة طائرة مسيرة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان: "تعلن وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الولايات المتحدة جو بادين (..) عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري".

ووصف بيان الخارجية السعودية الظواهري بأنه من "قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى"، مشيرا إلى أن هذه العمليات أدت إلى مقتل "الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون"، وفق فرانس برس.

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