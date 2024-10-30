السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية طارئة الشهر المقبل

شفق نيوز/ دعت المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، إلى عقد قمة عربية إسلامية طارئة الشهر المقبل للتباحث بشأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة الإقليمية.

وأوردت جريدة "الرياض" السعودية بياناً جاء فيه "في ضوء متابعتها (السعودية) لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، تؤكد المملكة مجدداً إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية".

وأضاف البيان "بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن التنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية؛ فإن المملكة تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة".