السعودية تخطط لاستقبال حار للرئيس الصيني على غرار استقبالها ترامب عام 2017

شفق نيوز/ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal)، عن دعوة وجهتها السعودية الى الرئيس الصيني لزيارة الرياض وتنظيم استقبال حار على غرار استقبالها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عام 2017

ونقلت الصحيفة، عن أشخاص مطلعين، أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض، في مسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفي ظل التوتر الحالي مع واشنطن.

وأضاف تقرير "وول ستريت جورنال" أن هذه الزيارة قد تأتي بعد نهاية شهر رمضان المقبل.

وذكرت الصحيفة أن السعودية تنوي تنظيم استقبال حار للرئيس الصيني على غرار استقبالها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2017 عندما زار المملكة في أول رحلة خارجية له بصفته رئيساً.

ونقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله "ولي العهد (السعودي محمد بن سلمان) وشي صديقان حميمان وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز العلاقات، ليس الأمر مجرد أنهم يشترون منا النفط ونشتري منهم أسلحة".

وفي العان 2017 أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة هي الاولى بصفته رئيساً إلى السعودية، وشهدت هذه الزيارة استقبالاً كبيراً له ولعائلته، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" حينها، إنه تلقى هدايا من السعوديين بلغت 82 هدية باهضة الثمن.

وقال ترامب في تصريح له بعد تلك الزيارة، إن على السعودية ودول حليفة أخرى الدفع مقابل حماية الولايات المتحدة لها.