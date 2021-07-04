السعودية تحظر السفر الى الامارات بسبب كورونا والقرار يثير جدلاً واسعاً

شفق نيوز/ أثار قرار السعودية حظر سفر مواطنيها إلى الإمارات من ضمن دول أخرى في ظل تفشي متحورات كورونا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد استغرابهم للقرار.

وتساءل نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان مستهجنا، هل أن النظام الصحي في الإمارات لمواجهة كورونا في نفس مستوى الرعاية الصحية في أفغانستان وبنغلاديش؟، في إشارة إلى دول حظرت السعودية السفر إليها أيضا، فيما نشر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي إحصائيات تظهر المجهود الكبير الذي بذلته الإمارات في محاربة الوباء.

من جهة أخرى، رفض عبدالله عقيدة علي المهيري في تغريدة له تسييس القرارات الصحية الاحترازية، فيما ذهب البعض إلى التلميح بأن الحظر السعودي يأتي في وقت يشهد عدد الزائرين الأجانب إلى الإمارات كثافة غير مسبوقة، وبأن هناك صراعا مخفيا بين البلدين.

إلى ذلك، استعانت وسائل إعلام سعودية بتقرير نشرته وكالة CNBC الأمريكية يفيد بأن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين تصدرت القائمة العالمية بالجرعات المقدمة لكل 100 شخص في بداية 2021، لكان البيانات بعد ستة أشهر أظهرت اتجاهات متباينة حيث تسجل الإمارات حاليا قرابة 2000 إصابة يوميا وهو رقم أعلى من متوسط الحالات اليومية البالغ حوالي 1200 حالة التي تم الإبلاغ عنها في الربع الرابع من عام 2020.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أصدرت قرارا بمنع سفر مواطنيها إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء "انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس".

بدورها، أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية بأن شركة "طيران الإمارات"، ستعلق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من اليوم الأحد".