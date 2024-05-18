السعودية.. تحذيرات من سيول وفيضانات امطار ورفع "الإنذار الأحمر" بأربع مناطق

شفق نيوز/ حذّرت مديرية الدفاع المدني في السعودية، يوم السبت، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، بدءا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، فيما رفع مركز الأرصاد "الإنذار الأحمر" في عدد من المناطق.

ودعت المديرية، في بيان لها، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة في أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مشددة على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السلطات أن "منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار"، مضيفة أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

من جهتها، أصدرت مديرية الدفاع المدني أربعة تحذيرات تُعرف بـ"الإنذار الأحمر"، في مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات، إثر تواصل سقوط الأمطار في مناطق شرقي المملكة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، و خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، الخميس، انتشال جثة شخص جرفه السيل بوادي الخرمة في مكة.