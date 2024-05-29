السعودية تحذف جميع المواد "المعادية للسامية" من المناهج الدراسية

شفق نيوز/ كشف معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي "IMPACT-se"، عن قيام المملكة العربية السعودية بحذف جميع المواد التي تعد "معادية للسامية وإسرائيل" من المناهج الدراسية.

وذكر المعهد، وهو منظمة بحثية دولية، أن المناهج السعودية شهدت "انخفاضاً ملحوظاً" في المحتوى المناهض لإسرائيل، حيث أزيل تعريف الصهيونية على أنها حركة أوروبية "عنصرية، ولم تعد تنفي الوجود اليهودي التاريخي في المنطقة الذي يعود إلى ثلاثة آلاف عام"، بحسب موقع "مونت كارلو" الإخباري.

كما أشارت الدراسة إلى "حذف كلمة فلسطين من خرائط الأراضي الإسرائيلية"، فضلا عن إزالة أو تغيير ما أسمته الدراسة "التفسيرات العنيفة المتعلقة بالجهاد، والتي كانت موجودة منذ سنوات".

ووفقاً للرئيس التنفيذي لمعهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، ماركوس شيف، "تشكل المناهج السعودية للعام الدراسي 2023/24 خطوة أخرى نحو تحويل المنهج إلى إطار تعليمي يشجع على التسامح والسلام ومزيد من المساواة".

وأضاف "وبعد إزالة معاداة السامية بالفعل من الكتب المدرسية، فمن المشجع بشكل خاص أن مصممي المناهج السعودية قاموا بإجراء المزيد من المراجعات التي تصور إسرائيل في ضوء أكثر إيجابية. وهذه التغييرات تبشر بالخير لمستقبل المنطقة ككل".