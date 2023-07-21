السعودية تحبط ادخال أكثر من 500 ألف حبة "كبتاغون" مخبأة في 3 شاحنات قادمة من الأردن

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اليوم الجمعة، إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاغون، عُثِر عليها مُخبأة في شاحنتين ومركبة عبر أحد المنافذ الحدودية.

ونشرت قناة (الإخبارية) السعودية، عبر حسابها الرسمي بتويتر، إن "الجمارك تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة مخبأة في شاحنتين ومركبة عبر منفذ الحديثة" بين السعودية والأردن، مبينة أن "رجال الجمارك توصلوا إلى الأماكن المخبأة فيها المخدرات واستخراجها بمساعدة الكلاب البوليسية".

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه "في المحاولة الأولى، تم إحباط تهريب 187,200 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 210,400 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة"، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت: "تم إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على 142,200 حبة كبتاغون مخبأة بداخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ".

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات"، طبقا لـ(واس).