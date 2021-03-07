السعودية تتوعد وتعلن تعرض أكبر موانئ شحن البترول في العالم لهجوم بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الأحد، بتعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية، في المنطقة الشرقية، لهجوم بطائرة مسيرة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، السعودية، بحسب (واس)، إن "إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر".

وأَضاف المصدر، أن "الهجوم المسيّر، لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وتابع: "المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي".

من جانبها وصفت وزارة الدفاع السعودية الهجوم بأنه عمل "إرهابي وجبان"، متعهدة باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لحماية "المكتسبات الوطنية" ووقف مثل هذه الاعتداءات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، وكذلك محاولة استهداف مرافق شركة "أرامكو" بالظهران.

واعتبر المالكي أن هذين الاعتداءين "لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي".

وأوضح المالكي أنه تم "تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران".

ولفت إلى أن اعتراض الصاروخ وتدميره تسببا في "سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين".

وأعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق من الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.