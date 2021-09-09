السعودية تتهم حزب الله بمحاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل المملكة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن إحباط "محاولة إحدى شبكات إنتاج المخدرات لتهريب ما لا يقل عن نصف مليون قرص "إمفيتامين" إلى المملكة وذلك بالتعاون مع نظيرتها النيجيرية، متهمة "حزب الله" اللبناني بالوقوف وراء تلك الشبكة.

وقال المتحدث الأمني باسم الوزارة طلال الشلهوب، في بيان، نشرته "وكالة واس" الرسمية، إن "المتابعة الأمنية الاستباقية أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني، لتهريب 451807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا، مخبأة داخل معدات ميكانيكية".

واشار إلى "التنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا"، مؤكداً "ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة".

وأكد الشلهوب أن "المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها"، منوها بـ"التعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا في متابعة وضبط المواد المخدرة".

وكانت السعودية أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص مخدر في شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان، وذلك بعد قرار صدر في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.