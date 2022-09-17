السعودية تتخذ قراراً يخص علم الدولة وشعارها وصور قياداتها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة السعودية منعها "الأفراد والمنشآت التجارية" من استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة "السيفين والنخلة" وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".

وفي بيان على حسابها بموقع "تويتر"، كشفت الوزارة عن "تنفيذها جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق االسعودية لضبط المخالفات في كافة الأوقات بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني".

وفي 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل البلاد باليوم الوطني، والذي يوثق ذكرى توحيدها وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية في عام 1932.

وتقوم وزارة التجارة السعودية بـ"مراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك"، وفقا لـ"البيان".

وقبل أربعة أعوام، صدر تعميم للمنشآت التجارية في السعودية بمنع استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية، وفقا للوزارة.