سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السعودية تتحصن من هجمات الحوثيين بـ"عدد كبير" من منظومات "باتريوت" الامريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-21T04:38:54+0000
السعودية تتحصن من هجمات الحوثيين بـ"عدد كبير" من منظومات "باتريوت" الامريكية

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين، أن السلطات الأمريكية سلمت عدداً كبيراً من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى السعودية خلال الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تذكر هويته، أن توريد منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي ضروري حتى تتمكن السعودية من صد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي تشنها جماعة "أنصار الله" الحوثية ضد أهداف في السعودية.

وطالبت الرياض من نهاية السنة الماضية، واشنطن بتزويدها بأنظمة باتريوت.

وأشار المصدر إلى أن تلبية هذا الطلب استغرقت عدة أشهر، بسبب ارتفاع الطلب على هذا النوع من الأسلحة من حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وقال إن المجمعات وغيرها من المعدات العسكرية نُقلت إلى السعودية من دول أخرى في الشرق الأوسط.

related

لأول مرة في تاريخها.. السعودية تمنع فئة محددة من أداء الحج

Date: 2021-06-29 17:04:04
لأول مرة في تاريخها.. السعودية تمنع فئة محددة من أداء الحج

الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

Date: 2019-06-17 07:41:49
الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

إيران تدعو لحوار إقليمي "شامل" يضم السعودية ومصر وتركيا

Date: 2022-01-06 16:37:11
إيران تدعو لحوار إقليمي "شامل" يضم السعودية ومصر وتركيا

حسن نصرالله: الأميركيون وافقوا على طلب سعودي باغتيالي على أن تنفذه إسرائيل

Date: 2020-12-27 19:38:36
حسن نصرالله: الأميركيون وافقوا على طلب سعودي باغتيالي على أن تنفذه إسرائيل

يهودي يدعو بن سلمان للسماح له بزيارة السعودية.. الرياض ترد

Date: 2020-02-04 17:30:48
يهودي يدعو بن سلمان للسماح له بزيارة السعودية.. الرياض ترد

السعودية تعلن إحباط هجمات حوثية بصواريخ وبطائرات مسيرة مفخخة

Date: 2021-02-28 04:25:49
السعودية تعلن إحباط هجمات حوثية بصواريخ وبطائرات مسيرة مفخخة

العراق يوجه طلبا الى السعودية يخص مقبرة البقيع

Date: 2020-06-01 20:53:03
العراق يوجه طلبا الى السعودية يخص مقبرة البقيع

إيران تصف نتائج المفاوضات مع السعودية بـ"القليلة والمحدودة" وتستعد لجولة جديدة

Date: 2022-03-07 08:23:15
إيران تصف نتائج المفاوضات مع السعودية بـ"القليلة والمحدودة" وتستعد لجولة جديدة