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السعودية تتحدث عن تحقيق "بعض التقدم" مع إيران وتؤكد: أيدينا ممدودة لها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-24T13:36:39+0000
السعودية تتحدث عن تحقيق "بعض التقدم" مع إيران وتؤكد: أيدينا ممدودة لها

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، يوم الثلاثاء، إن بلاده حققت بعض التقدم مع إيران لكن ليس بشكل كاف.

وأضاف عبد الله في تصريحات اوردتها قناة "العربية" الفضائية السعودية وتابعتها وكالة شفق نيوز، "أيدينا ممدودة لإيران وعليها أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي".

وأوضح أن "هناك حاجة لقرار إيراني من أجل إطلاق مرحلة من التعاون وحقبة جديدة في المنطقة".

وقال وزير الخارجية السعودي إن "التوصل لاتفاق نووي مفيد ولكن يجب معالجة الملف على نحو شامل يتضمن أنشطة إيران في المنطقة".

وعن التطبيع مع إسرائيل، شدد الوزير السعودي بالقول، "ينبغي أن يكون ذلك في نهاية عملية سلام وحل للقضية الفلسطينية".

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