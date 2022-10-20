السعودية تبدأ العمل بـ"المدينة الخيالية"

شفق نيوز/ أظهرت لقطات مصورة بطائرة مسيرة أن العمل بدأ بـ"المدينة الخيالية" المعروفة باسم "The Line"، وهي مدينة خطية (على شكل خط مستقيم) ضخمة قيد الإنشاء في شمال غرب السعودية.

وتظهر اللقطات التي صورتها شركة التصوير الجوي "Ot Sky"، ونشرها موقع "dezeen" العمل الذي بدأ في مدينة The Line الضخمة، والتي يتم بناؤها كجزء من مشروع Neom في السعودية.

ويمكن رؤية العديد من الحفارات وهي تحفر خندقا طوليا واسعا في الصحراء. داخل الخندق، يتم بناء أساسات المدينة، التي من المقرر أن يبلغ طولها 170 كيلومترا.

وتظهر الأعمال أيضا أنه يتم التحضير لنظام نقل تحت الأرض من المقرر بناؤه على طول المدينة، وفقا للموقع.

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تصميمات مدينة "ذا لاين"، بمشروع نيوم الضخم بشمال غرب المملكة.

وكان محمد بن سلمان، وهو رئيس مجلس إدارة نيوم، أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة في يناير من العام الماضي.

وحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، تتمحور المدينة حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

وتعكس تصاميم "ذا لاين"، بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

ومن أهم مواصفات مدينة "ذا لاين"، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو متراً، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو متراً مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم، بحسب "واس".