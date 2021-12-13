سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السعودية: المحادثات مع إيران بلا نتائج

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-13T11:20:41+0000
السعودية: المحادثات مع إيران بلا نتائج

شفق نيوز / رأى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، يوم الاثنين، أن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة، عازياً السبب إلى أن طهران الأخيرة تنتهج موقفاً يتسم بالمماطلة وليس الجدية بشأن المحادثات.

وذكر المعلمي، أن "المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية"، مردفاً بالقول: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء، الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة وصفت بالودية والاستكشافية، خلال العام الحالي، حيث استضافت بغداد أربع جولات منها، بينما اكتفت العاصمة الأردنية عمان، بعقد واحدة مؤخراً.

related

رسميا.. إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية على "أي مستوى"

Date: 2021-05-03 06:41:33
رسميا.. إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية على "أي مستوى"

قنصليتان في جدة ومشهد.. انفراجة في العلاقات السعودية الإيرانية

Date: 2021-10-13 15:56:20
قنصليتان في جدة ومشهد.. انفراجة في العلاقات السعودية الإيرانية

السعودية تؤكد إجراء محادثات "رابعة" مع إيران دون الإشارة لدور العراق

Date: 2021-10-03 17:31:47
السعودية تؤكد إجراء محادثات "رابعة" مع إيران دون الإشارة لدور العراق

"بدور عراقي".. تقرير بريطاني يؤشر بوادر انفراج في الازمة السعودية الإيرانية

Date: 2021-10-21 08:16:46
"بدور عراقي".. تقرير بريطاني يؤشر بوادر انفراج في الازمة السعودية الإيرانية

الحرس الثوري الإيراني يحذر الإمارات من تجرع مرارة السعودية

Date: 2021-05-06 09:54:44
الحرس الثوري الإيراني يحذر الإمارات من تجرع مرارة السعودية

رسمياً.. السعودية تقر بإجراء مباحثات مع إيران

Date: 2021-05-07 15:10:07
رسمياً.. السعودية تقر بإجراء مباحثات مع إيران

مرشح للرئاسة الإيرانية يعد بمواصلة المباحثات مع السعودية عبر الوساطة العراقية

Date: 2021-06-12 08:18:16
مرشح للرئاسة الإيرانية يعد بمواصلة المباحثات مع السعودية عبر الوساطة العراقية

إيران: يدنا ممدودة لعودة السعودية إلى أحضان المنطقة

Date: 2021-06-21 08:49:15
إيران: يدنا ممدودة لعودة السعودية إلى أحضان المنطقة