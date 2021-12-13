السعودية: المحادثات مع إيران بلا نتائج

شفق نيوز / رأى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، يوم الاثنين، أن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة، عازياً السبب إلى أن طهران الأخيرة تنتهج موقفاً يتسم بالمماطلة وليس الجدية بشأن المحادثات.

وذكر المعلمي، أن "المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية"، مردفاً بالقول: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء، الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة وصفت بالودية والاستكشافية، خلال العام الحالي، حيث استضافت بغداد أربع جولات منها، بينما اكتفت العاصمة الأردنية عمان، بعقد واحدة مؤخراً.