السريان الكاثوليك في البصرة والخليج: خطاب ترمب بشأن البابا يهدد ثقافة التعايش

شفق نيوز- البصرة

أعربت النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك في البصرة والخليج العربي، يوم الثلاثاء، عن استنكارها الشديد للتصريحات التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفتها بأنها مسيئة لقداسة البابا لاون.

وذكرت النيابة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه التصريحات "تمثل تجاوزاً غير مقبول على القيم الإنسانية والأخلاقية"، معتبرة أنها لا تنسجم مع مكانة البابا الذي يُعد "رمزاً عالمياً للمحبة والسلام والتسامح بين الشعوب".

وأضافت أن "هذا النوع من الخطاب يغذي الكراهية ويبتعد عن لغة الحوار والتفاهم بين الأمم"، مؤكدة أن العالم اليوم "أحوج ما يكون إلى تعزيز ثقافة السلام والتقارب".

وشددت على أن "الدبلوماسية والاحترام المتبادل هما السبيل الأمثل لبناء علاقات إنسانية سليمة"، داعية إلى تجنب التصريحات التي من شأنها تأجيج التوترات.

وختمت بيانها بالتأكيد على أهمية ترسيخ قيم السلام والتعايش، متمنية أن يسود السلام في العالم.

وكان ترمب قال يوم الاحد الماضي، إنه ليس من المعجبين بالبابا ليو الرابع عشر، وذلك بعد توجيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم نداء للسلام السبت.

وصرح ترمب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند: "لست من أشد المعجبين بالبابا ليو. إنه شخص ليبرالي للغاية وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهما البابا بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".

وكان البابا الأميركي البالغ 70 عاما قد وجه القادة لإنهاء الحروب، قائلا "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضا للقوة، كفى حربا".

وكرر ترمب تصريحاته للصحفيين في منشور على موقع "تروث سوشيال" قائلا: "لا أريد بابا يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا".