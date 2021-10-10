سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"السرطان" ينهي حياة قائد امريكي بارز شارك في اعتقال صدام حسين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-10T05:47:39+0000
"السرطان" ينهي حياة قائد امريكي بارز شارك في اعتقال صدام حسين

شفق نيوز/ أعلنت صحيفة the hill ، يوم الاحد، عن وفاة الجنرال ريموند أوديرنو، الذي قاد قوات التحالف في نهاية حرب العراق، عن عمر يناهز 67 عاما.

وصرح متحدث باسم عائلة أوديرنو للصحيفة بقوله "إنني أستطيع أن أؤكد ببالغ الأسف وفاة الجنرال ريموند أوديرنو في الثامن من أكتوبر / تشرين الأول". وقال إن السرطان كان سبب الوفاة.

ووفقا لـ The Hill، في 2001-2004، قاد أوديرنو فرقة المشاة الرابعة، التي شاركت في عملية 2003 للعثور على رئيس النظام العراقي الراحل صدام حسين والقبض عليه.

ومنذ عام 2008 إلى عام 2010، قاد أوديرنو التحالف أولا ثم القوات الأمريكية في العراق بين 2011-2015 شغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي. وترك الخدمة العسكرية عام 2015.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عن تعازيهما في وفاة الجنرال.

 

related

جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

Date: 2021-01-18 04:59:36
جواد ظريف يخاطب أميركا: اسألوا اصدقاءكم الذين دعموا صدام

الكويت تحكم بالسجن 3 سنوات على "صدام حسين"

Date: 2021-05-31 14:37:20
الكويت تحكم بالسجن 3 سنوات على "صدام حسين"

الكويت تكشف دور السعودية "التاريخي" الذي أنقذها من "احتلال صدام حسين"

Date: 2021-06-06 20:50:37
الكويت تكشف دور السعودية "التاريخي" الذي أنقذها من "احتلال صدام حسين"

"أوصلت عناصر استخباراتية".. مطالبات بالتحقيق في رحلة جوية هبطت في الكويت ابان الغزو

Date: 2021-08-03 05:42:10
"أوصلت عناصر استخباراتية".. مطالبات بالتحقيق في رحلة جوية هبطت في الكويت ابان الغزو

ظريف: صدام حسين أمطر مدننا بالصواريخ وعلى أمريكا وقف بيع السلاح لأمثاله

Date: 2019-07-17 20:02:29
ظريف: صدام حسين أمطر مدننا بالصواريخ وعلى أمريكا وقف بيع السلاح لأمثاله

مسؤول إيراني: الأوروبيون يعاملوننا أسوأ من صدام حسين

Date: 2019-09-07 12:05:16
مسؤول إيراني: الأوروبيون يعاملوننا أسوأ من صدام حسين

قائد الجيش الإيراني: من يعتدي على حدودنا سيلقى مصير صدام حسين

Date: 2019-09-25 18:44:51
قائد الجيش الإيراني: من يعتدي على حدودنا سيلقى مصير صدام حسين

فئة من المجتمع لا أمل لهم في علاج كورونا.. والسبب "صدام حسين"

Date: 2020-03-18 16:41:30
فئة من المجتمع لا أمل لهم في علاج كورونا.. والسبب "صدام حسين"