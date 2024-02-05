السرطان يضرب ملك بريطانيا

شفق نيوز/ أعلن قصر بكنغهام، يوم الاثنين، إصابة الملك البريطاني تشارلز الثالث، بمرض السرطان، فيما لفت إلى أنه بدأ برنامجا للعلاج.

وجاء في بيان للقصر: خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في (البروستاتا) بالمستشفى في الآونة الأخيرة، حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان".

وأضاف البيان، أن "الملك بدأ اليوم برنامجا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة".

وبحسب البيان، أعرب الملك عن امتنانه لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكنا بفضل الإجراء، الذي خضع له في المستشفى مؤخرا.

وأشار بيان القصر الملكي، إلى أن "الملك تشارلز اختار مشاركة تشخيص المريض لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يساعد ذلك في فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم".

ولم يذكر البيان نوع السرطان، الذي يعاني منه الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، وأمضى تشارلز ثلاث ليال في المستشفى، الشهر الماضي، بعد خضوعه لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا.