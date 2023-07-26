السجن 8 سنوات لرجل اعتدى على مسجد في كندا

شفق نيوز/ أصدرت محكمة كندية، يوم الأربعاء، حكما بالسجن ثماني سنوات لرجل أدين بـ"الإرهاب"، إثر اعتدائه على المصلين في أحد المساجد بـ"فأس ورذاذ مسيل للدموع" العام الماضي.

وهاجم محمد معز عمر، مركز دار التوحيد الإسلامي في ميسيسوجا، أونتاريو خلال صلاة الصباح في 19 مارس/آذار 2022.

وفي الأسبوع الماضي أقر بأنه مذنب في ثلاث تهم "تشكل نشاطا إرهابيا"، كما اعترف بأن الفعل الذي قام به، مدفوع بكراهية المسلمين.

وأقر عمر أيضاً بحمل مادة ضارة "رذاذ الدب"، الذي ينبعث منها مادة كيميائية رادعة تشبه رذاذ الفلفل، كما اعترف بالاعتداء بسلاح وإيذاء الممتلكات بدافع التحيز أو الكراهية على أساس الدين.

وحكم قاضٍ في محكمة العدل العليا في أونتاريو، عليه بالسجن ثماني سنوات، وهي المدة التي أوصى بها المدعون، كما يجب أن يقضي نصف المدة في السجن قبل أن يتقدم بطلب إفراج مشروط.