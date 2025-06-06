السجن 600 عام لمنفذ هجوم كولورادو بأميركا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، بأن المتهم الرئيسي بتنفيذ هجوم على مسيرة داعمة لإسرائيل في ولاية كولورادو الأميركية، يواجه حكماً بالسجن لأكثر من ستة قرون في حال إدانته.

وذكرت الوكالة أن محكمة ولاية كولورادو، وجهت تهمة الشروع بالقتل وجرائم أخرى للمواطن المصري محمد سليمان (45 عاماً)، وسيواجه عقوبة بالسجن لأكثر من 600 عام في حال إدانته بما يصل إلى 28 تهمة بالشروع في القتل، ويواجه 118 تهمة إجمالاً بما في ذلك الاعتداء واستخدام معدات حارقة وإساءة معاملة الحيوانات سبب إصابة كلب.

ويواجه سليمان أيضاً تهماً اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاتحادية، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوكالة، أن سليمان ارتدى ملابس السجن البرتقالية في جلسة الاستماع، أمس الخميس، في قاعة المحكمة داخل سجن مقاطعة بولدر، وظهر خلف زجاج سميك والقيود تكبل يديه وقدميه.

وقال المدعي العام في مقاطعة بولدر، إن ثلاثة مصابين في هجوم يوم الأحد الماضي، لا يزالون في المستشفى، وقال ممثلو الادعاء إن عدد من تأثروا بالهجوم يبلغ 15 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 25 و88 عاماً، من بينهم 10 مصابين.

ولم يرد مكتب محامي الدفاع العام في مقاطعة بولدر، المدرج في وثائق المحكمة على أنه يمثل سليمان، على طلب للتعليق.

ويقول الادعاء العام، إن سليمان ألقى زجاجات حارقة وهتف "فلسطين حرة" على أشخاص مشاركين في فعالية نظمتها منظمة (ران فور ذير لايفز) المؤيدة لإسرائيل.

وبحسب "رويترز" فقد دخل سليمان الولايات المتحدة، بتأشيرة سياحية في 2022 وعاش في الآونة الأخيرة في كولورادو سبرينجز، ويقول المسؤولون الاتحاديون إنه تجاوز مدة التأشيرة السياحية وانتهى سريان تصريح العمل الخاص به لذلك فهو يقيم في البلاد بشكل غير قانوني.

واحتجزت السلطات أسرته المؤلفة من زوجته وأبنائه الخمسة يوم الثلاثاء، وقد ترحلهم على الرغم من أن قاضيا اتحاديا منع يوم الأربعاء ترحيلهم مؤقتاً، وعرقل اتخاذ إجراء الإبعاد السريع بحقهم.