السجن 5 سنوات لرئيس كوريا الجنوبية السابق

شفق نيوز- سول

أصدرت السلطات القضائية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، حكماً بالسجن لخمس سنوات بحق رئيس البلاد السابق يون سوك يول، بعد إدانته بفرضه التعسفي للأحكام العرفية.

وأصدرت محكمة سيئول المركزية حكمها، في أول حكم يتعلق بالتهم الناجمة عن محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويقبع الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2024 تعليق الحكم المدني في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت احتجاجات واسعة وتحركاً برلمانياً عاجلاً لإلغاء القرار.

وسبق لكوريا الجنوبية أن أدانت رؤساء دول سابقين عدة مرات. ففي عام 1996، أدين الرئيسان السابقان تشون دو هوان، وروه تاي وو، بتهمة التمرد والفساد على خلفية الانقلاب العسكري عام 1979 وما تلاه من أحداث.

وحكم على تشون دو هوان بالإعدام في البداية، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، بينما حكم على روه تاي وو بالسجن 22 عاماً، ثم خفف إلى 17 عاماً ونصف. وفي عام 1997، أصدر الرئيس كيم يونغ سام عفواً عنهما.