السجن 5 سنوات بحق ساركوزي بتهمة تمويل ليبيا لحملته الانتخابية

شفق نيوز- باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم الخميس، بأن المحكمة في باريس أصدرت حكما على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007.

وأدانت المحكمة في باريس، "الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بالتآمر في قضية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية بأموال ليبية المصدر".

ووجّهت المحكمة إلى ساركوزي تهما، من بينها التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية والفساد، وبدأ التحقيق في هذه القضية عام 2012، عقب قيام وسائل إعلام بنشر وثائق تزعم أن السلطات الليبية حوّلت 50 مليون يورو إلى ساركوزي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.

ويحاكم ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".

وكان الادعاء يطالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي، من 2007 إلى 2012.

ويقول المحققون، إنه "أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زوّد حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر".

من جهته، نفى ساركوزي مرارا "ارتكاب أي مخالفات"، مؤكدا أن "القضية ملفقة ولها دوافع سياسية".