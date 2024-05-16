السجن 42 عاماً لزعيم كوردي في تركيا

شفق نيوز/ قضت محكمة تركية، يوم الخميس، بسجن الزعيم الكوردي السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، 42 عاماً على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديداً بحصار تنظيم داعش لمدينة كوباني ذات الغالبية الكوردية في شمال سوريا.

وأدين دميرتاش المسجون منذ 2016 وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، بعشرات الجرائم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها، وتهمة "الدعاية الإرهابية".

واتُهم دميرتاش، بارتكاب عشرات الجرائم والجنح بما فيها إهانة الرئيس والارتباط بحزب العمال الكوردستاني، وفي نهاية مايو/أيار أعلن أنه سينسحب من الحياة "السياسية الناشطة".

ويتهم إردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لمسلحين يشنون تمرداً منذ عقود ضد الدولة التركية، وينفي حزب الشعوب الديموقراطي هذه التهم ويتهم بدوره الحكومة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لإردوغان.