السوداني سحب دعواه ضدها.. السجن 3 سنوات للإعلامية الكويتية "فجر السعيد"

شفق نيوز/ أصدر القضاء الكويتي، يوم الخميس، حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق الإعلامية "فجر السعيد" بتهمة تتعلق بأمن الدولة، فيما قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سحب دعوى قضائية كان قد رفعها ضدها.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت بحبس الإعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.

وكانت النيابة العامة أسندت للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس، أما تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان المحتل فتمت تبرئتها منها.

من جانبها، أعلنت السفارة العراقية في الكويت، سحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية فجر السعيد، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت السفارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تؤكد سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت الشقيقة سحب الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضد الإعلامية الكويتية فجر عثمان السعيد، على إثر الاعتذار الرسمي الذي صدر عنها".

وأكدت السفارة موقف "جمهورية العراق الواضح والساعي للحفاظ على أعلى مستوى من العلاقات الشفافة والقوية مع دولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، وتعزيزها مع كل الشخصيات الإعلامية والمؤسسات الثقافية، وبما يؤكد لغة الاحترام المتبادل والجوار والتاريخ المشترك، وهو ما تسعى له دائماً مع جميع الأشقاء والأصدقاء".