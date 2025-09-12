السجن 27 عاماً للرئيس البرازيلي السابق بتهمة التخطيط لانقلاب

شفق نيوز- برازيليا

قضت محكمة برازيلية، يوم الجمعة، بالسجن 27 عاما و3 أشهر على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في قضية محاولة الانقلاب، وفقا لما أورده موقع جي 1 الإخباري.

وأوضح التقرير، أن "الدائرة الأولى في المحكمة الفدرالية العليا أصدرت قرارا غير مسبوق في تاريخ البلاد، بإدانة بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب".

وتولى بولسونارو رئاسة البرازيل بين عامي 2019 و2023، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو بعنف مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في 8 كانون الثاني/يناير 2023، حيث اعتقلت الشرطة نحو ألفي شخص في ذلك اليوم.

وكانت الشرطة الفدرالية البرازيلية قد وجهت، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024،

اتهامات إلى بولسونارو وعدد من أعضاء حكومته السابقة بمحاولة تقويض الديمقراطية من خلال تنظيم انقلاب وإدارة تنظيم إجرامي.