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السجن 18 عاماً وغرامة تفوق ربع مليار دولار بحق زوج عمة ملك الأردن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-27T15:04:09+0000
السجن 18 عاماً وغرامة تفوق ربع مليار دولار بحق زوج عمة ملك الأردن

شفق نيوز/ أصدرت محكمة أردنية، يوم الأربعاء، حكماً جديداً بحق وليد الكردي زوج عمة الملك عبد الله الثاني، بالسجن 18 عاما ودفع غرامة تتجاوز ربع مليار دولار في قضية تتعلق بالفساد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي أردني، قوله إن محكمة جنايات الفساد أصدرت حكما بحق الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق، بـ"السجن 18 عاما وإلزامه بدفع 190 مليون دينار (نحو 268 مليون دولار) للشركة".

وبحسب المصدر "أدين الكردي (زوج الأميرة بسمة عمة الملك) بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوب المملكة".

ودانت المحكمة كذلك أربعة متهمين آخرين في القضية بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة واصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها ألف دينار (1410 دولار).

وكانت قد صدرت بحق الكردي، الفار من وجه العدالة، عدة أحكام غيابيا في قضايا منفصلة تتعلق بالفساد.

ويعد الحكم الصادر اليوم، ثاني أكبرها في مدة السجن إذ صدر بحقه صيف عام 2013 حكما بالسجن 22 عاما ودفع غرامة قيمتها نحو 356 مليون دولار بعد ادانته باستثمار الوظيفة في تجاوزات ببيع الفوسفات.

وسبق ذلك حكماً آخر بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 31 مليون دينار (قرابة 44 مليون دولار)، بعد ادانته باستثمار الوظيفة ايضا في عقود شحن بحري.

وقررت المحكمة في كانون الثاني/ يناير 2013 الحجز على اموال الكردي المقيم في بريطانيا.

وشهد الاردن تظاهرات واحتجاجات اندلعت عام 2011 وتراجعت وتيرتها الى أن خفتت في السنوات الأخيرة، طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.

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