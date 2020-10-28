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السجن 120 سنة لمؤسس طائفة عبادة الجنس في أمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-28T04:49:34+0000
السجن 120 سنة لمؤسس طائفة عبادة الجنس في أمريكا

أصدرت محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية حكما بالسجن 120 سنة على كيث رانيير، مؤسس جماعة NXIVM، وهي طائفة سرية لعبادة الجنس كانت تستعبد النساء.

وحسب لائحة الاتهام، قام رانيير وجماعته التي كانت تعمل منذ التسعينات تحت غطاء "دورات النمو الشخصي"، بتجنيد النساء واستغلالهن جنسيا، إضافة إلى عمليات احتيال وابتزاز.

كما أجبر رانيير النساء على تقديم صور عارية لهن ومواد أخرى يمكن استغلالها لابتزازهن لمنعهن من مغادرة الطائفة.

وإضافة إلى عقوبة السجن، فرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها 1.75 مليون دولار، فيما أنكر رانيير التهم الموجهة إليه.

وفي وقت سابق قد تمت إدانة عدة أشخاص في قضية NXIVM، بينهم كلير برونفمان، ابنة رجل الأعمال والملياردير الكندي إدغار برونفمان.

وعلى الرغم من إدانة الجماعة، وجه أكثر من 50 شخصا رسائل دفاع عن كيث رانيير، متحدثين فيها أن المشاركة في أنشطة جماعته ساعدتهم في الحياة.

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